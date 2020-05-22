Подмосковные власти решили штрафовать за отсутствие маски

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Московской области будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Ужесточаем масочный режим. Если раньше это была строго рекомендательная норма, (...) (то теперь) мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он отметил, что ежедневное поступление в медицинские учреждения области пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось "в разы".

"Высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, и 200, и 150 в день. (...) Сейчас ситуация более стабильна", - сказал Воробьев.

Однако губернатор добавил, что расслабляться еще рано.

Как сообщалось, в Подмосковье с 23 мая отменяется пропускной режим. С понедельника, 25 мая, в Московской области возобновит работу каршеринг.

1 мая Воробьев подписал постановление о введении масочного режима в Московской области. До 11 мая это была рекомендация, а с 12 мая "масочный режим" стал обязательным. С тех пор запрещено ездить без маски или респиратора в общественном транспорте и такси. Подмосковные магазины с 12 мая также можно посещать только при использовании маски. Власти заявили, что эта мера была принята для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Штраф за нахождение в общественном месте без маски полагался 4 тысячи рублей. Однако 8 мая Воробьев заявил, что решил отсрочить введение штрафов за отсутствие масок.

В Москве штраф за нахождение в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.