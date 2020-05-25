Защита Уилана задумалась насчет прошения о помиловании или обмене в случае обвинительного приговора

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана не исключает, что в случае обвинительного приговора рассмотрит возможность подачи прошения о помиловании.

"Сейчас мы ждем приговора и, исходя из него, будем предпринимать дальнейшие шаги. В принципе, если приговор будет обвинительный, то мы будем думать о подаче прошения о помиловании, а также рассмотрим возможность обмена", - сказал "Интерфаксу" адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Вместе с тем, защитник отметил, что обвинительный приговор будет прежде всего обжалован в апелляционный суд.

"Я не хотел бы сейчас загадывать и говорить что-то категорично, так как мы все-таки надеемся, что суд разберется во всем за три недели и вынесет оправдательный приговор", - сказал адвокат.

Мосгорсуд огласит приговор Уилану 15 июня. Прокурор попросила приговорить его к 18 годам колонии строгого режима.

Защита и сам Уилан настаивали в суде на оправдательном приговоре. "Я уважаю историю и культуру, я никакой не шпион и не кадровый разведчик, как меня пытаются представить сотрудники прокуратуры. Я не имею к спецслужбам никакого отношения. Я прошу меня оправдать", - привел адвокат слова Уилана, произнесенные им в суде.

Также защитник заявил, что удовлетворен ходом судебного разбирательства. По его словам, в ходе процесса суд соблюдал принцип состязательности сторон и не допускал нарушения права Уилана на защиту.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК РФ), за который ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называет "абсурдным политическим похищением".