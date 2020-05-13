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Сотрудники посольств США, Британии, Канады и Ирландии не будут давать показания по делу Уилана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники посольств США, Великобритании, Канады и Ирландии не будут давать показаний по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова.

"Это запрещено их дипломатическим иммунитетом", - пояснила она.

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Ранее адвокаты планировали допросить сотрудников посольств стран, гражданином которых является Уилан, которые, по их словам, должны были "доказать, что Уилан физически не мог быть разведчиком, являясь гражданином четырёх стран".

Адвокат также сообщила, что Уилан смог поговорить со своей семьей по телефону из СИЗО впервые с момента задержания в Москве в конце декабря 2018 года.

Следующее заседание назначено на 18 мая.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, заявлял, что последний прибыл в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.

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