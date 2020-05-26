Второй полевой COVID-госпиталь в Дагестане будет развернут 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Медики Западного военного округа (ЗВО) приступили к развертыванию полевого многопрофильного госпиталя в поселке Ботлих (Дагестан) для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает во вторник Минобороны России.

"Планируется, что к исходу 26 мая госпиталь будет полностью готов к приему первых пациентов", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В настоящее время готовы к работе приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, информирует ведомство.

"На следующем этапе в отделениях госпиталя будет установлено современное медицинское оборудование. Это аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови", - говорится в пресс-релизе.

Ранее военнослужащие медицинского подразделения ЗВО совершили марш протяженностью свыше 1 800 км из подмосковного Алабино в Дагестан. Они прибыли для оказания помощи местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В составе прибывшего подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста, а также 42 единицы специальной военной техники.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу военное ведомство перебрасывает и разворачивает в Дагестане два полевых мобильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Первый госпиталь в Буйнакске был развернут 23 мая.

По данным на 25 мая, в Дагестане зафиксировано 4 205 случаев COVID-19, вылечились 3 353 пациента, скончались 97 человек.