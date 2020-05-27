Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи умерли от COVID-19 в Буйнакске

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев сообщил о том, что от коронавируса скончались главврач местной детской больницы и фельдшер скорой помощи.

"Со скорбью воспринял известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны - главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города - Умрагиль Арсланбековой", - написал Нургудаев на своей странице в инстаграме.

Пандемия коронавируса

По данным республиканского Роспотребнадзора, в Дагестане зафиксировано 4455 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки выявлен 161 новый заболевший. Больше всего зараженных в Махачкале - 1640 человек.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу военное ведомство перебросило в Дагестан два полевых мобильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первый госпиталь был развернут 23 мая в Буйнакске, второй - 26 мая в Ботлихе.

Шойгу также доложил Путину, что к концу июня российские военные возведут в республике еще три медцентра - в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Накануне, 26 мая, в Минобороны РФ сообщили, что медицинскую помощь в полевом госпитале за последние сутки получили 126 жителей Буйнакска.

Там отметили, что 96 пациентов были направлены на амбулаторное лечение, 30 человек размещены стационарно в инфекционном и госпитальном отделениях.

Дагестан Буйнакск Исламудин Нургудаев Коронавирус

Новости по теме

Новости

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Песков заявил, что 24 июня с большой вероятностью будет выходным из-за парада Победы

Пандемия коронавируса

В Кремле продолжают готовить книжный фестиваль "Красная площадь" к 6 июня

В Кремле продолжают готовить книжный фестиваль "Красная площадь" к 6 июня

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут онлайн-сессию "Примаковских чтений"

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией

"Ъ" узнал о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией
Пандемия коронавируса

Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

Ученые заявили, что и обычные, и электронные сигареты усугубляют течение COVID-19

В АТОР посоветовали не ждать открытия границ России для туризма раньше сентября

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

Курортный сбор в Сочи и в других городах Кубани обнулили до конца 2020 года

В Думе предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ только для социально уязвимых людей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');