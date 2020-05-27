Главврач детской больницы и фельдшер скорой помощи умерли от COVID-19 в Буйнакске

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев сообщил о том, что от коронавируса скончались главврач местной детской больницы и фельдшер скорой помощи.

"Со скорбью воспринял известие о смерти наших медицинских работников из-за коронавирусной инфекции. От себя лично и от жителей города выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким Маржанат Зайнутдиновны - главного врача детской больницы Буйнакска и фельдшера станции скорой помощи города - Умрагиль Арсланбековой", - написал Нургудаев на своей странице в инстаграме.

По данным республиканского Роспотребнадзора, в Дагестане зафиксировано 4455 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки выявлен 161 новый заболевший. Больше всего зараженных в Махачкале - 1640 человек.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны России Сергея Шойгу военное ведомство перебросило в Дагестан два полевых мобильных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Первый госпиталь был развернут 23 мая в Буйнакске, второй - 26 мая в Ботлихе.

Шойгу также доложил Путину, что к концу июня российские военные возведут в республике еще три медцентра - в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.

Накануне, 26 мая, в Минобороны РФ сообщили, что медицинскую помощь в полевом госпитале за последние сутки получили 126 жителей Буйнакска.

Там отметили, что 96 пациентов были направлены на амбулаторное лечение, 30 человек размещены стационарно в инфекционном и госпитальном отделениях.