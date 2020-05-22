Мэрия Дербента связала коронавирусные проблемы с ошибками в подсчете зараженных

Чиновники сослались на мнение приехавшего в город эксперта

Архивное фото Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Дербента, ссылаясь на оценку эксперта, сообщила, что три десятка зараженных коронавирусом не получили необходимых препаратов из-за неправильного подсчета зараженных и погибших от COVID-19 в Дагестане.

Чиновники сослались на данные руководителя группы оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях ФГБУ "НМИЦ фтизиологии и инфекционных заболеваний" Ирины Трагиры. Трагира и еще пять медиков приехали в Дербент 21 мая, чтобы помочь местным властям в организации борьбы с коронавирусом.

"Лекарств для лечения больных коронавирусом в республике катастрофически не хватает. Дело в том, что препараты, необходимые для лечения этой инфекции, распределяют по всей России, опираясь на официальную статистику заболеваемости и смертности. В Дагестане официально зарегистрировано 36 смертей от COVID-19, при этом неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерло 820 человек. Без этих самых лекарств высокого класса у больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, развивается цитокиновый шторм, который приводит к острому респираторному дистресс-синдрому", - сказала Трагира.

По ее словам, в Дагестане занижены цифры заражаемости коронавирусом и смертности, из-за этого нет представления о реальных масштабах распространения. Эксперт предположила, что регистрируются не все случаи заражения, поскольку много людей болеют дома и не у всех берут анализы.

Взятие мазков на коронавирус затягивается, Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов, из-за этого у многих людей со всеми симптомами COVID-19 стоит диагноз "внебольничная пневмония", добавила Трагира.

Она сказала, что в Дагестане официально есть около 30 кандидатов на получение необходимых препаратов, однако в республике на сегодняшний день нет ни одной ампулы, поскольку лекарства направляли в первую очередь в регионы с официально зарегистрированной высокой смертностью от COVID-19.

Трагира предложила ставить диагноз "неподтвержденный COVID-19" тем, у кого есть все признаки инфекции, но по каким-то причинам результаты анализа еще не пришли, это одно из решений.

Сейчас в статистике смертности указывают лишь тех, у кого был подтвержден диагноз "COVID-19" Роспотребнадзором. При этом, как отмечают Трагира и главный врач центральной городской больницы Дербента Абдулкафар Шихмагомедов, очереди на анализы очень большие, из-за чего сроки действия анализа мазка могут проходить и результаты окажутся ложными.

Обойдя городские больницы, принимающие коронавирусных больных, Трагира заявила, что в реанимациях не хватает мониторов, пульсоксиметры поломаны, работает только один аппарат искусственной вентиляции легких, а еще один функционирует наполовину, сообщила пресс-служба мэрии.

Также она отметила нехватку еще одной лаборатории, сейчас в Дербенте имеется только один такой аппарат. Кроме того, руководитель группы специалистов призвала в кратчайшие сроки установить 19 аппаратов ИВЛ, которые находятся на базе центральной городской больницы города.