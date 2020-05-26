Крушение Ми-8 не повлияло на работу аэропорта Анадыря

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крушение военного вертолета Ми-8, в результате которого погибли четыре человека, не повлияло на работу аэропорта Анадыря имени Ю. С. Рытхэу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства Чукотки.

"Авария произошла на территории, которая принадлежит Минобороны. На работу международного аэропорта им. Ю. С. Рытхэу и на деятельность "Чукотавиа" (авария - ИФ) не повлияла", - пояснили в пресс-службе.

Военно-транспортный вертолет Ми-8 загорелся после жесткой посадки на Чукотке утром во вторник. По данным источника "Интерфакса", погибли четыре члена экипажа. На высоте 30 метров была обнаружена неисправность после техобслуживания вертолета, добавил собеседник агентства.

Минобороны РФ подтвердило гибель экипажа и причину - техническая неисправность. Ведомство уточнило, что экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Катастрофа произошла около 5:00 в районе аэродрома "Угольные копи" (Чукотский автономный округ).

Это второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ. Вечером 19 мая в Подмосковье также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет. На следующий день СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ).

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Экипаж Ми-8 состоит из трех человек, но, по данным источника, погибли четыре человека.