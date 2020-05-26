Прокуратура нашла нарушения на екатеринбургском складе сети "Красное и Белое"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка выявила, что на складе компании "Абсолют" в Екатеринбурге, который использовала торговая сеть "Красное и белое" не соблюдались требования законов о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Проверку начали после того, как с 5 по 19 мая 170 сотрудников склада заразились коронавирусом. Материалы проверки переданы в органы предварительного следствия. В результате может быть возбуждено угололовное дело по статье 236 УК(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). По данной информации проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что свердловское управление Роспотребнадзора попросило суд привлечь к административной ответственности соучредителя сети магазинов "Красное и Белое" - ООО "Абсолют", а также приостановить работу его склада. Один из городских судов рассмотрит это административное дело (ч.2 ст.6.3 КоАП, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания) 28 мая.

20 мая Роспотребнадзор заявил, что проверка только 30% магазинов сети "Красное и белое" выявила массовые нарушения требований профилактики коронавируса. В частности, в отдельные точки покупателей пускают без масок, масок может не быть и у самих сотрудников, не во всех магазинах есть запасы дезинфицирующих средств.

В тот же день губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что если руководство торговой сети не пойдет "на контакт", то он добьется отзыва у нее лицензии, и Свердловская область "переживет" без этого ритейлера.