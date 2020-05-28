Сеть "Красное и Белое" сообщила об устранении нарушений в Екатеринбурге после вспышки COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В компании "Красное и Белое", на екатеринбургском складе которой был зафиксирован крупный очаг коронавируса, заявляют, что в кратчайшие сроки устранили выявленные специалистами Роспотребнадзора нарушения.

"После проведенной проверки сети магазинов "Красное и Белое" специалистами Роспотребнадзора в Екатеринбурге были выявлены незначительные нарушения, которые компания устранила в самые короткие сроки, с ответственными лицами проведен дополнительный инструктаж, к нарушающим режим сотрудникам приняты меры дисциплинарного взыскания", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Собеседник агентства также добавил, что сеть установила бактерицидные лампы и увеличила число приборов измерения температуры. "Мы самостоятельно увеличили число влажных уборок складских и торговых помещений моющими средствами. Компания "Красное и Белое" ответственно подходит к здоровью своих сотрудников и посетителей сети и делает все возможное, чтобы работа в компании и визиты в магазины в условиях пандемии были полностью безопасны", - отметил представитель "Красного и Белого".

"Для нивелирования ситуации по распространению болезни, помещения ежедневно тщательно обрабатываются, а административные работники ужесточили меры по контролю за здоровьем сотрудников", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, что у большинства заразившихся COVID-19 сотрудников склада "симптомы болезни так и не проявились". "Несмотря на то, что они чувствуют себя здоровыми, все сотрудники с положительным тестом изолированы, находятся под наблюдением врачей, тяжелых среди них нет", - подчеркнул представитель сети.

Ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщала, что среди сотрудников склада ООО "Абсолют" ("Красное и Белое") выявлено 180 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Следственные органы по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на складе по ч.1 ст.236 УК РФ.

Кроме того, свердловское управление Роспотребнадзора попросило суд привлечь к административной ответственности соучредителя сети магазинов "Красное и Белое" - ООО "Абсолют", а также приостановить работу его склада. Рассмотрение дела намечено на четверг.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее в мае предупреждал, что если руководство торговой сети не пойдет "на контакт" и не будет исполнять требования по коронавирусной безопасности, то он добьется отзыва у нее лицензии, и регион "переживет" без этого ритейлера.