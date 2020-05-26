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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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У 18 сотрудников Белорусской АЭС обнаружили коронавирус

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - По состоянию на 26 мая, 18 сотрудников Белорусской АЭС заражены коронавирусом, это было подтверждено в ходе тестирования, заявили в отделе информации и общественных связей предприятия.

Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме. На самоизоляции также находится 81 человек как контакты первого уровня.

"В настоящее время работы по сооружению Белорусской АЭС осуществляются в штатном режиме", - заявили на предприятии.

Ранее в понедельник глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на стройплощадке госкорпорации на БелАЭС выявлены около 100 случаев коронавируса, причем там заболели не только сотрудники структур "Росатома", но и белорусской компании-заказчика.

В начале апреля стало известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у 15 граждан РФ, которые прибыли в Островец (Гродненская область) на строительство Белорусской АЭС, заразившихся госпитализировали.

Белоруссия строит АЭС рядом с Островцом по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
БелАЭС Белоруссия Коронавирус

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