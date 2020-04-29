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Возбуждено уголовное дело о гибели шести человек при пожаре в Выборге

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи с детьми при пожаре в деревянном доме в Выборге. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. В пресс-релизе не названо точное число жертв, ранее в МЧС подтверждали, что в завалах найдены тела шести человек. Сообщалось, что в момент возгорния в доме были двое взрослых и шестеро детей, вероятно, они спали.

"Учитывая, что при пожаре погибло большое количество детей, а также информацию СМИ о неблагополучности погибшей семьи, председатель СК России поручил руководству регионального следственного подразделения принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств произошедшего, причин пожара, а также роли контролирующих органов", - отметили в СК.

Источник "Интерфакса" говорил, что пока основной версией случившегося считается человеческий фактор - нарушение требований противопожарной безопасности. Также не исключается неисправность электрооборудования или проводки.

Выборг МЧС Ленинградская область СКР Александр Бастрыкин

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