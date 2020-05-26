Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает получать предложения о помощи в борьбе с коронавирусом от некоторых стран, хотя в РФ ситуация в этой сфере прошла свой пик, заявил президент Владимир Путин.

"Надо сказать, что мы сейчас от них (от ряда стран) получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик (пандемии) у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

По последним данным, в России зарегистрированы 362 342 случая заражения коронавирусом. За сутки зарегистрированы 8 915 новых случаев (+2,5%). С середины мая прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тысяч.

Между тем 22 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России ожидается серьезное увеличение показателя смертности в мае.