Российские операторы связи усомнились, что телеком-рынок выиграет от пандемии

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Операторы связи РФ не согласны с тем, что ситуация с распространением коронавируса создает выигрышную ситуацию для телеком-рынка, а также с тем тезисом, что их бизнес станет "бенефициаром пандемии".

Еще в конце марта, когда часть граждан перешла на самоизоляцию, компании стали фиксировать существенное увеличение нагрузки на сети и предлагать ряд сервисов временно "по нулевой цене". Позже операторы заверили инвесторов, что справятся с нагрузками и смогут использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу за счет лояльности абонентов.

При этом, несмотря на рост трафика, выручка компаний в базовых сегментах упала. Как сообщил в четверг в ходе онлайн-конференции глава "ЭР-Телеком" Андрей Кузяев, с учетом отсрочек по платежам, которые компании дали своим абонентам, различных видов кредитования и бесплатных предложений, выручка снизилась за апрель на 5-10%. "Около 1 млрд рублей мы вынуждены были инвестировать, чтобы обеспечить бесперебойность трафика", - сказал он.

Директор по стратегии и развитию бизнеса "Мегафона" Александр Соболев перечислил те сферы, в которых операторы несут сейчас потери: роуминг, ритейл и отказ от услуг связи мелкого бизнеса. "Население беднеет, и мы уже видим большое количество отключений - это ИП, обанкротившиеся бизнесы и так далее", - сказал он.

Ранее VEON (владеет "Вымпелкомом") сообщил, что зафиксировал в апреле снижение органической выручки на уровне 7-9%, падение EBITDA - около 15%. По мнению Соболева, данные за апрель "будут иметь много красных значений", то есть второй квартал покажет критическое снижение выручки ряда бизнес-направлений.

МТС, как сообщил вице-президент компании по стратегии и развитию Александр Горбунов, видит снижение активности дочернего МТС банка, а также потерю практически 90% внешнего роуминга. Также он считает, что рост трафика ведет к увеличению износа сети, что также требует инвестиций. В целом же, по словам Горбунова, отрасль подошла к ситуации "достаточно готовой, так как трафик в последние годы увеличивался ежегодно практически вдвое".

По опубликованным в четверг данным Росстата, цены на услуги связи в РФ приросли в апреле на 0,4% по сравнению с мартом. Стоимость сотовой связи увеличилась на 0,8%, интернет подешевел на 0,1%. По таким направлениям как межгород, аренда каналов связи, местные соединения индекс цен остался на нулевом уровне. Показатель ARPU составил за апрель за сотовые услуги 370,6 рубля, ARPU за доступ к сети интернет - 546 рублей. При этом по сравнению с апрелем 2019 года цены на услуги связи в РФ увеличились на 5,1%.