В комитете Думы назвали фейком заявление военных США о российских истребителях в Ливии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по обороне назвали фейком утверждения военных США об отправленных в Ливию российских самолетах.

Информация о том, что России перебросила в Ливию боевую авиацию, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - сказал Красов.

Ранее Африканское командование вооруженных сил США во вторник заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки российских наемников, воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара против законных властей страны.

По мнению американских военных, "российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии (ЛНA) против международно признанного правительства национального согласия".

Утверждается, что истребители сначала прибыли с российской военной базы в Сирию, там их перекрасили и затем направили в Ливию.

Глава МВД признанного ООН правительства национального согласия Фатхи Башагха ранее заявлял, что, по его данным, не менее шести истребителей МиГ-29 и Су-24 перелетели c авиабазы Хмеймим в Сирии в расположение сил ЛНА.

Глава Африканского командования США генерал Стивен Таунсенд отметил во вторник, 26 мая, что военные США видели, "как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию". По его словам, ни ЛНА, ни частные военные компании не смогут получить такие самолеты без помощи России.

Генерал отметил, что Россия использовала спонсируемую государством группу Вагнера в Ливии, чтобы скрыть свою прямую роль.

По его утверждению, маршал Хафтар собирается начать новую воздушную кампанию. "Это будут российские пилоты-наемники, которые будут летать на поставленных Россией самолетах для бомбардировки ливийцев", - заявил американский генерал.

7 мая "Би-би-си" сообщили о докладе ООН по Ливии. Организация впервые подтвердила сообщения об участии ЧВК "Вагнер" в Ливии. В докладе говорилось, что наемники ЧВК находятся в Ливии с октября 2018 года, речь шла о 800 - 1000 боевиках. Отмечалось, что среди них есть и авианаводчики.