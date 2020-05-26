От коронавируса вылечились более 3 тыс. человек в Вооруженных силах РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Число выздоровевших от коронавируса военнослужащих, курсантов, воспитанников учебных заведений Вооруженных сил РФ достигло 3062 человек, сообщили во вторник в Минобороны.

По данным ведомства, на данный момент болеют 1520 военнослужащих. 25 мая Минобороны РФ сообщало о 1522 военнослужащих с коронавирусом, 24 мая - о 1467. Большинство инфицированных не имеют симптомов заболеваний, сообщает военное ведомство.

Благодаря масштабным профилактическим и лечебным мероприятиям в ВС РФ в последние недели наметилась "устойчивая тенденция превышения общего числа выздоравливающих над числом заболевших новой коронавирусной инфекцией", отметили в Минобороны.

15 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о снижении числа заболевших коронавирусом в Вооруженных силах РФ. "С 8 мая уже в течение недели фактически ежесуточно у нас (в Вооруженных силах - ИФ) выздоравливает больше, чем заболевает", - сказал на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина. Во вторник, 26 мая, глава Минобороны доложил Путину, что пандемия коронавируса не сказалась на боеспособности российской армии.

По данным оперативного штаба на 26 мая, суточный прирост новых случаев заражения в стране составил 8 915. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции, 3 807 умерших и 131 129 выписанных (12 331 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 227 406.