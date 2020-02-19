Суд отказал Baring Vostok в пересмотре дела о передаче акций "Восточного" компании Аветисяна

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области вернул Evison Holdings (подконтрольна фонду Baring Vostok) иск о пересмотре дела о передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Суд приходит к выводу, что приведенное компанией Evison обстоятельство должно было быть известно заявителю в период рассмотрения настоящего спора, а также, по выводу суда, указанное обстоятельство не отвечает требованиям существенности", - следует из заключения суда.

Суд также отметил, что на момент разрешения предмета спора "именно компания Evison владела контрольным пакетом акций" Восточного и "должна была знать о наличии гражданского иска, поданного банком 19 февраля 2019 года в рамках уголовного дела своего бенефициара".

"Попытка Evison выдать давно известную им информацию за "вновь открывшееся обстоятельство" не сработала. Это стало очевидно суду даже без помощи юристов "Финвижн", поэтому заявление Evison было обоснованно отклонено судом", - прокомментировала ситуацию "Финвижн".

Представитель Evison Олег Койда сообщил "Интерфаксу" в день подачи ходатайства в суд, что Evison, интересы которой он представляет в арбитраже, узнала о гражданском иске по уголовному делу, который подан "Восточным". В нем банком оспаривается погашение кредита Первого коллекторского бюро акциями люксембургской компании IFTG с требованием компенсировать себе убытки в размере кредита.

"Такое поведение банка означает срыв условия вступления в силу опциона на 9,99%, что влечет обязанность "Финвижн" вернуть акции банка в пользу Evison. Поскольку Evison не было известно о подаче гражданского иска ранее, то сейчас она просит пересмотреть решение с учетом вновь открывшихся фактов", - объяснял ранее Койда позицию компании.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).

Банк "Восточный" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, которым управлял Аветисян, в январе 2017 года. Собственники Юниаструма тогда получили около 40% в объединенном банке.