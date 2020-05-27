В Петербурге разработали новые правила захоронения умерших от коронавируса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Александр Беглов и главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова договорились о снятии ряда ограничений на захоронение умерших от COVID-19 и имевших подозрение на коронавирус, сообщает пресс-служба Смольного.

Хоронить таких покойников будут на специально отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское. Отныне разрешает хоронить умерших от коронавируса в могилах родственников, на участках в пределах оград этих могил или же в семейных захоронениях на других кладбищах, говорится в сообщении.

При захоронении должны быть соблюдены меры предосторожности и требования, установленные для случаев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание, подчеркивают власти города. Пресс-служба отмечает, что новые правила начнут действовать с 28 мая.

Как сообщалось, в Петербурге запрещены церемонии прощания с умершими от COVID-19, а также с теми, кто имел подозрение на коронавирус. Кроме того, разработаны специальные правила для прощания с теми, чья смерть не связана с коронавирусом.