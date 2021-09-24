Свердловским магазинам "Верный" запретили продавать алкоголь

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Свердловской области временно запретило продажу алкоголя в 156 магазинах ООО "Союз святого Иоанна воина" (сеть магазинов "Верный"), сообщили "Интерфаксу" в региональном Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

В сети выявили нарушения закона о регулировании алкоголя и несоблюдение условий лицензии на продажу спиртного в рознице, объяснили в ведомстве.

Как только ритейлер устранит нарушения, ему разрешат возонбовить торговлю алкоголем.

Торговая сеть "Верный" работает с 2012 года, у нее есть магазины в девяти регионах.