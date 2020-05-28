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Волонтеры "Альянса врачей" оштрафованы за доставку масок в Новгород

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Новгородской области Окуловский районный суд оштрафовал восемь волонтеров "Альянса врачей", которые вместе с членами этого профсоюза 2 апреля решили привезти в регион из Москвы маски для местных врачей. Об этом сообщила пресс-служба Новгородского областного суда.

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Волонтеры признаны виновными в нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Каждого оштрафовали на 5000 рублей.

Суд установил, что 2 апреля они вместе с членами "Альянса врачей" следовали по трассе М-11 "Нева" из Москвы в Великий Новгород, чтобы привезти врачам гуманитарную помощь. Регистрации в Новгородской области у них не было. Документов о законном праве находиться в регионе - тоже. Суд пришел к выводу, что они нарушили указ губернатора Андрея Никитина "О введении режима повышенной готовности".

Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева была задержана одновременно с волонтерами. Ее дело суд рассмотрел еще 3 апреля и оштрафовал ее на 1600 рублей за неповиновение требованию полиции. Административное дело Васильевой о нарушении правил поведения при коронавирусе было передано в Люблинский суд Москвы.

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Анастасия Васильева Новгородская область Окуловский суд Альянс врачей Москва

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