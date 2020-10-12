Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Новгородского врача оштрафовали за июльское фото без маски

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Новгородской области заведующий хирургическим отделением Окуловской районной больницы Юрий Коровин был оштрафован на 50 000 рублей за фотографию от 23 июля, на которой он был снят на рабочем месте без маски.

Пандемия коронавируса

"Согласно фотографии (...) Коровин Ю.И. запечатлен вместе с председателем профсоюза "Альянс врачей" по Новгородской области С. в момент передачи ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" медицинских приборов. На фотографии Коровин Ю.И. запечатлен без защитной маски, социальная дистанция между Коровиным Ю.И. и С. не соблюдается", - сообщила пресс-служба суда.

Хирургу вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Решение суда в законную силу не вступило.

"Альянс врачей" сообщил через соцсети, что обжалует решение суда. Если вышестоящий суд его не отменит, профсоюз выплатит штраф за Коровина.

Главврач Окуловской больницы Алевтина Рыжова через оперштаб Новгородской области заявила, что встреча Коровина с членом профсоюза не могла принести какой-либо вред пациентам больницы.

"В протоколе Роспотребнадзора говорится о том, что наш коллега запечатлен на фото во время передачи помощи без маски. Но практика, при которой во время фотографирования люди на время снимают маску, чтобы было видно лицо, нормальна и общепринята. И сама встреча проходила в не мае, когда обстановка была тяжелой повсеместно, а в период относительного снижения числа случаев заболевания коронавирусом", - указала главврач.

По ее словам, ЦРБ была намерена ходатайствовать о признании судом факта, что вина, если она и была за Коровиным, "слишком малозначима для вынесения обвинительного постановления".

Хроника коронавируса. Октябрь.

12
Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек
Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Новгородская область Юрий Коровин Окуловский район Алевтина Рыжова Альянс врачей коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Москва в качестве ответной меры вышлет из РФ 2 болгарских дипломатов

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек

Зюганов сообщил об отказе экс-губернатора Левченко стать депутатом Думы

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся

Историк Соколов в суде признал вину в убийстве аспирантки и раскаялся
Пандемия коронавируса

Песков назвал факторы, позволяющие избегать жесткого карантина в РФ

Экономический кризис

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

Правительство решило снизить вдвое НДС на электронные книги

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

"Роскосмос" оценил аванпроект зонда на ядерной энергии в 4,2 млрд руб.

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"

Депутата Госдумы снимут с должности в комитете "за высказывания"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');