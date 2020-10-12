Новгородского врача оштрафовали за июльское фото без маски

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Новгородской области заведующий хирургическим отделением Окуловской районной больницы Юрий Коровин был оштрафован на 50 000 рублей за фотографию от 23 июля, на которой он был снят на рабочем месте без маски.

"Согласно фотографии (...) Коровин Ю.И. запечатлен вместе с председателем профсоюза "Альянс врачей" по Новгородской области С. в момент передачи ГОБУЗ "Окуловская ЦРБ" медицинских приборов. На фотографии Коровин Ю.И. запечатлен без защитной маски, социальная дистанция между Коровиным Ю.И. и С. не соблюдается", - сообщила пресс-служба суда.

Хирургу вменили нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Решение суда в законную силу не вступило.

"Альянс врачей" сообщил через соцсети, что обжалует решение суда. Если вышестоящий суд его не отменит, профсоюз выплатит штраф за Коровина.

Главврач Окуловской больницы Алевтина Рыжова через оперштаб Новгородской области заявила, что встреча Коровина с членом профсоюза не могла принести какой-либо вред пациентам больницы.

"В протоколе Роспотребнадзора говорится о том, что наш коллега запечатлен на фото во время передачи помощи без маски. Но практика, при которой во время фотографирования люди на время снимают маску, чтобы было видно лицо, нормальна и общепринята. И сама встреча проходила в не мае, когда обстановка была тяжелой повсеместно, а в период относительного снижения числа случаев заболевания коронавирусом", - указала главврач.

По ее словам, ЦРБ была намерена ходатайствовать о признании судом факта, что вина, если она и была за Коровиным, "слишком малозначима для вынесения обвинительного постановления".