Главу "Альянса врачей" задержали в Новгородской области

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новгородская полиция задержала председателя межрегионального профессионального союза работников здравоохранения "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, сообщили "Интерфаксу" в Новгородском областном суде в пятницу.

"Сотрудники полиции остановили Васильеву на ее личном автомобиле на 402-м км трассы М-11 (скоростная трасса Москва-Петербург - ИФ), когда она ехала из Москвы в направлении Великого Новгорода", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Васильева 2 апреля "под предлогом оказания медицинской помощи, не имея регистрации в Новгородской области, покинула место своего проживания в Москве".

В отношении задержанной составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Рассмотрение этих протоколов планируется сегодня в Окуловском районном суде, сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Васильева везла в Великий Новгород средства индивидуальной защиты для местных медиков.