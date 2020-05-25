Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот", сообщила, что снизила пассажиропоток в апреле 2020 года на 95,2% в годовом измерении, до 229 000 человек. В июне группа постепенно начнет восстанавливать объемы операционной деятельности: о намерении возобновить внутренние перелеты сообщала "Победа".

Экономический кризис

Сначала компании группы сосредоточатся "на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям", заявили в "Аэрофлоте".

"Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%. Оставшаяся часть операционной программы обеспечивала минимально необходимые полетные связи между Москвой и регионами. В связи с указанными ограничениями, повлиявшими на спрос, рейсы выполнялись с пониженной загрузкой, однако с учетом сокращения емкостей число рейсов в апреле составило только 4500", - говорится в пресс-релизе.

Процент занятости кресел по группе снизился на 45,3 процентного пункта, до 35,4%.

18 мая стало известно, что Росавиация одобрила выделение группе "Аэрофлот" (без учета "Победы") 7,89 миллиарда рублей субсидий. Господдержку компании получили в порядке компенсации убытков, понесенных из-за коронавируса. Заявка "Победы" на субсидии пока остается на рассмотрении.

Аэрофлот Победа коронавирус Москва

Новости
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
Экономический кризис

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Глава Тувы сообщил о своей госпитализации

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Пожар произошел в больнице в Приморье

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра

Больше половины регионов РФ смогут снимать вирусные ограничения завтра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');