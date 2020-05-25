"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот", сообщила, что снизила пассажиропоток в апреле 2020 года на 95,2% в годовом измерении, до 229 000 человек. В июне группа постепенно начнет восстанавливать объемы операционной деятельности: о намерении возобновить внутренние перелеты сообщала "Победа".

Сначала компании группы сосредоточатся "на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям", заявили в "Аэрофлоте".

"Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%. Оставшаяся часть операционной программы обеспечивала минимально необходимые полетные связи между Москвой и регионами. В связи с указанными ограничениями, повлиявшими на спрос, рейсы выполнялись с пониженной загрузкой, однако с учетом сокращения емкостей число рейсов в апреле составило только 4500", - говорится в пресс-релизе.

Процент занятости кресел по группе снизился на 45,3 процентного пункта, до 35,4%.

18 мая стало известно, что Росавиация одобрила выделение группе "Аэрофлот" (без учета "Победы") 7,89 миллиарда рублей субсидий. Господдержку компании получили в порядке компенсации убытков, понесенных из-за коронавируса. Заявка "Победы" на субсидии пока остается на рассмотрении.