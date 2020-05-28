"Аэрофлот" ввел для пассажиров "антикоронавирусные" правила

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора. Теперь на борт пассажиры смогут пройти только в масках и перчатках и только если у них нет повышенной температуры.

Маски и перчатки нельзя будет снимать на протяжении всего полета. Маску нужно будет менять каждые три часа.

При посадке и высадке пассажирам надлежит соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

Перед посадкой на рейс им будут мерить температуру и те, у кого она будет выше 37 градусов, никуда не полетят. Перед входом в самолет им будут предлагать обработать руки санитайзером.

Верхнюю одежду придется оставлять на полки для ручной клади на все время полета, вынимать ее до приземления будет нельзя.

Ходить по салону можно будет только в туалет, а бортпроводники будут регулярно дезинфицировать туалетную кабину.

На протяжении всего перелета пассажирам запрещается отстегивать ремни. Еду им будут предлагать либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Холодные напитки будут подавать только в индивидуальной упаковке. Собственные продукты и напитки пассажиров, включая детское питание, могут проноситься на борт только в невскрытой герметичной упаковке. Самолеты укомплектованы перчатками, масками, антисептическими салфетками и дезинфицирующими спреями.

Наземный персонал авиакомпании и все члены экипажа "Аэрофлота" прошли дополнительную подготовку на случай проявления симптомов ОРВИ у пассажиров во время полета, заверила компания.

Новые правила компания назвала временными и пообещала их постепенно отменять.