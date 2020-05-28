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Москва сохранит пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва пока не готова отказаться от электронных пропусков на поездки на транспорте, если их полностью отменить, город получит "огромный приток из регионов" и всплеск коронавирусной инфекции, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Пандемия коронавируса

"Система пропусков отлажена, мы ничего не меняем, не ужесточаем. Пропускной режим сейчас мы не готовы отменять", - сказаал чиновник.

Он напомнил, что действие пропускной системы продлевается по 14 июня, при этом с 1 июня возможны будут прогулки.

27 мая мэр Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в городе откроются все непродуктовые магазины и в тестовом режиме москвичам разрешат гулять по графику на расстояние до двух километров от дома. Пропуска для поездок на работу и в других целях сохранятся, добавил мэр.

26 мая Немерюк говорил, что город не будет отказываться и от приложения "Социальный мониторинг", которое следит за зараженными коронавирусом и лицами, обязанными соблюдать карантин на дому, несмотря на многочисленные жалобы. Он объяснил что приложение работает и достаточно эффективно контролирует тех, кому нельзя выходить.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Алексей Немерюк Москва коронавирус

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