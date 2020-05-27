Московский омбудсмен заявила, что тема пропусков "потихонечку себя изживает"

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что на данном этапе электронные пропуска уже не актуальны, надеется на решение данного вопроса в ближайшую неделю.

"Надеюсь, что в ближайшую неделю все-таки этот вопрос будет рассмотрен и решен. Та мера, которая была хороша на начало объявления карантинных мер... Сейчас уже Москва в пробках, Москва передвигается, 80% населения вышли на работу, другие, скорее всего, выйдут 1 июня. Смысл тогда наличия этих пропусков...В принципе, мне кажется, эта тема потихонечку себя изживает", - заявила Потяева на пресс-конференции в среду.

По ее мнению, на следующем этапе Москва подойдет к тому, чтобы пересмотреть решение о цифровых пропусках.

С 15 апреля, согласно указу мэра столицы, для передвижения по столице на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. С 22 апреля контроль пропусков передвижения в Москве стал автоматическим.

В Подмосковье между тем с 23 мая отменили пропускной режим.

Ранее столичный мэр продлил действие ограничительных мер в Москве до 31 мая включительно.

22 мая Собянин заявил, что в городе необходимо сохранить строгие требования по самоизоляции, пропускной и масочно-перчаточный режим, "по отношению к гражданам, населению". Он считает это гарантией того, что ситуация не ухудшится и можно будет продолжать постепенно "раскрывать" экономику.