Анастасия Белова: мы не можем ограничивать женщину в желании беременеть

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог рассказала об особенностях планирования беременности во время пандемии

Анастасия Белова Фото из личного архива

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог в клинике Фомина и ассистент кафедры акушерства и гинекологии первого МГМУ имени Сеченова Анастасия Белова в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Вячеславу Терехову рассказала об особенностях планирования беременности во время пандемии.

- Когда говорят о развитии пандемии коронавируса, то всегда говорят о том, находился ли пациент в зоне риска: возрастной или имеет какое-то сопутствующее заболевание. Но никогда еще не упоминалась беременность. Беременные женщины принадлежат к группе рисков?

- Могу сразу сказать, что согласно данным, которые есть у акушеров-гинекологов не только России, но и соответствующих объединений в США (CDC, ACOG), Великобритании (RCOG) и ВОЗ, здоровые беременные женщины не принадлежат к этой группе. Здесь имеется ввиду, что беременность cама по себе не увеличивает риск заражения и не ухудшает клиническое течение COVID-19. Вопрос о степени влияния вируса на беременность, естественно, изучается. Но при ответе на него все-таки надо иметь в виду, что информация о коронавирусе достаточно быстро меняется, меняется чуть ли не ежедневно. Если врачи отметили какие- то новые случаи, которые должны стать известны их коллегам, они их сообщают. К счастью, о влиянии коронавируса на беременность и на репродуктивную способность женщины пока отрицательных воздействий не зафиксировано. В самом начале пандемии предполагалось, что беременные из-за измененного иммунного статуса могут быть более подвержены COVID-19. Но на данный момент четких и не опровержимых доказательств данного утверждения нет.

Могу с удовлетворением как акушер-гинеколог, опираясь на мировые рекомендации, констатировать, что сам по себе коронавирус на беременность, на ее течение и на сам плод негативно не влияет. И все же точнее будет сказать, что негативное влияние вируса не доказано.

- А на больших сроках?

- Если на больших сроках женщина получает инфекцию, то ребенок чаще всего рождается здоровым. И даже, если коронавирус передался малышу от мамы после рождения через дыхательные пути, то тяжелых форм заболевания новорожденного не отмечено. Внутриутробная передача вируса также не подтверждена. Нет данных и о том, что вирус может передаться с кровью матери через плаценту. Это все очень хорошие и полезные факты. Могу продолжить так же, что нет отрицательных данных и о влиянии вируса на формирование пороков развития плода во время беременности.

- Таким образом, если женщина обратится к гинекологу с вопросом, надо ли ей откладывать беременность, врачи дают отрицательный ответ?

- Не совсем так. В самом начале пандемии все мировые сообщества, перечисленные выше, предлагали по возможности воздержаться от планирования беременности. Хочется подчеркнуть - это рекомендация, а не утверждение, отложить планирование беременности. Они исходят при этом из того, что все-таки вирус на данный момент досконально не изучен. Мы же все понимаем, что ситуация с планированием семьи очень индивидуальна: у кого-то есть репродуктивные планы, но это не первый ребенок, а может быть даже и не второй, но они, в принципе, хотели бы пополнение семьи. Они только думают о следующем ребенке. Но есть и такие, у кого каждый месяц на счету. Например, у женщин позднего репродуктивного возраста, другие по состоянию здоровья не могут дальше откладывать беременность. Поэтому мы и подчеркиваем, что это все-таки рекомендация. Она связана не с тем, что вирус оказывает негативное действие на беременность, а с тем, что вирус вообще не изучен и они не могут дать "зеленый свет" на беременность, ибо это огромная ответственность. Предположим, что специалисты дали безоговорочное разрешение-совет. Но в процессе беременности возникли негативные проявления. Тогда что? Надо отвечать за свои слова, но когда давался совет, все было нормально! Поэтому к даче таких советов подходят крайне аккуратно. Хочу сказать еще, что Европейское сообщество по репродукции (ESHRE) даже рекомендовало одно время приостановить циклы ЭКО и не осуществлять новые. Но теперь и они сняли этот запрет. Значит сняты ограничения не только на планирование естественной беременности, но и для ЭКО.

- И все таки беременность – это отягчающий фактор для лечения коронавируса?

- Сейчас специалисты понимают, что беременность сама по себе в этом случае не является отягощённым фактором. Она не влияет на тяжесть заболевания. Беременные, таким образом, переносят эти инфекции, как и не беременные. Соответственно, ребенку через плаценту и через грудное молоко не передается вирус. Дети от коронавируса защищены - это главное! Поэтому ограничивать женщин на деторождение нецелесообразно. Тем более, учитывая, что мы не можем знать жизненную ситуацию каждой женщины. При рекомендациях надо исходить из разумного: если, например, у женщины есть какие- то сложные заболевания, как-то сахарный диабет, гипертоническая болезнь и какие-то еще заболевания, которые могут стать отягощающими, т.е если она и так входит в группу риска по коронавирусу, то, соответственно, в этом случае можно задуматься - надо ли рисковать здоровьем женщины? Но если женщина здоровая, то говорить ей "нет, не беременейте", нельзя. Каждый человек принимает ответственное решение сам.

- А надо ли перед беременностью провести тестирование на коронавирус?

- Прежде всего надо иметь в виду, что достоверность любого диагностического ответа зависит от некоторый важных факторов. Например, когда тестирование проходит путем забора данных из носоглотки или из ротоглотки, то достоверность составляет от шестидесяти до семидесяти процентов. Значит есть возможность не обнаружить наличие вируса и женщина не будет о нем знать. Поэтому скрининговый метод не рекомендуют для обследования всех беременных.

Достоверный тест может быть только если взят из бронхиальной части. Но это сложная методика и применить ее для всех нереально. Тестируют так только людей, находящихся в тяжелом состоянии. Поэтому смысла тестироваться перед беременностью нет. Даже если тестируемая женщина в этот момент не болеет, то никто не даст ей гарантию, что в течении длительности пандемии она не заразится. И даже если она будет соблюдать все предписанные меры, то все равно риск заражения присутствует.

- Отвечает ли действительности утверждения, что из-за страха пандемии резко увеличилось количество абортов?

- Я читала об этом, но достоверной информации у меня нет. И потом о каких абортах идет речь? Аборт - дело плановое. Надо иметь в виду, что сейчас все медицинские организации вообще прервали проведение плановых операций. Помощь оказывают только в экстренных случаях. По крайней мере официальная статистика таких данных не дает.

- Но на проведение этой операции есть определенный срок. Задержка опасна для жизни. А женщине говорят – жди!

- Можно предположить, что женщина по каким-то причинам хочет сделать аборт, а ей отказывают. Но в крупных городах всегда есть центры, которые могут оказать и плановую и внеплановую помощь.

- Насколько я знаю, решение о переводе в плановую категорию есть и в Москве.

- Речь идет вообще о плановых операциях, а не только об абортах. Но опять же, всегда есть альтернатива. Есть медицинские частные учреждения, есть гинекологические стационары. Есть стационары одного дня. Полностью открыть возможность для проведения всех плановых операций невозможно, потому что медучреждения перевели на экстренную помощь, чтобы мобилизовать врачебную силу на борьбу с коронавирусом. Если женщине, обратившейся с такой просьбой, отказывают, то акушер-гениколог должен предоставить ей информацию, где она это может сделать.

Подводя итоги, хочется отметить, что основная мысль – мы не можем ограничивать женщину в желании беременеть, но все должно быть в рамках разумного, если вы планируете беременность, то лучше взвесить все за и против и принять обдуманное решение. В конце концов пандемия закончится. Также следует отметить, что все беременные должны придерживаться всех рекомендаций по образу жизни во время пандемии и не игнорировать их.