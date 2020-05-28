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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.

"Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья", - написала Кузнецова в своем инстаграме в четверг.

Также она разместила там свою фотографию с новорожденным. Муж уполномоченной - Алексей Кузнецов, священник, окончил духовную семинарию, имеет два высших образования (техническое и педагогическое), а также ученую степень кандидата технических наук.

У них шестеро старших детей - дочки Мария и Дарья, сыновья - Иван, Николай, Тимофей и Лев. Как назвали новорожденного, пока Кузнецова не написала.

Анна Кузнецова

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