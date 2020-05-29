В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что идея детского омбудсмена Анны Кузнецовой об ограничении финансирования абортов и ограничении оборота в аптеках "абортивных" препаратов не решит проблемы искусственного прерывания беременности. Эта инициатива не поможет задаче народосбережения, а наоборот поставит под угрозу жизни многих женщин.

"Скатываться на упрощенческие схемы я бы не стал. Мы уже запрещали аборты, в сараях повивальные бабки в антисанитарных условиях гробили молодых девочек, лишали их здоровья и счастья быть матерями", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

Покупаем детей за маткапитал?

Онищенко согласился, что проблемой абортов надо заниматься, но запретительные меры здесь опасны, нужна вдумчивая работа "начиная от семьи, школы, культуры и т.д."

Он добавил, что выдача материнского капитала - "это упрощенчество, надо все давать, а не только маткапитал". "Мы что, покупаем у женщин детей? А то дали, и интересуемся - чего не рожаете, вам же 400 тыс. дали, это не подход. Женщина - не детородная машина, а венец творения, на плечах которой лежит задача родить и воспитать нацию", - заявил депутат.

Будет больше криминальных абортов

С коллегой согласился депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич. Он напомнил, что причины абортов бывают разными, в частности, женщина может забеременеть после изнасилования.

Кроме того, он отметил, что сокращение финансирования легальных абортов может спровоцировать рост криминальных абортов, что приведет к росту заражений в результате таких подпольных операций и летальных исходов.

"Надо работать над социальными мерами, потому что уже сейчас нередки случаи, когда матери оставляют детей в мусорных баках только потому что им нечем кормить ребенка", - сказал Менделевич.

Аборт - медпомощь, предусмотренная законом

Зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора выступила категорически против предложения Кузнецовой.

"Я поздравляю ее с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровью, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток. Это большое счастье, но нужно дать возможность женщинам получить медпомощь, предусмотренную законом для предотвращения беременности", - сказала Киркора.

Она также отметила, что абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет. Киркора также напомнила, что известны "периоды и страны, когда это было запрещено, и насколько это вызывает всплеск женских смертей от незаконно проведенных абортов".

Ранее Кузнецова в докладе президенту предложила сократить финансирование клиник, проводящих аборты, и ограничить в аптеках "абортивные" препараты.