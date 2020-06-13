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В РПЦ поддержали инициативу Кузнецовой по сокращению финансирования абортов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви поддержали предложения детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой сократить финансирование клиник, которые проводят аборты, и ограничить продажу абортивных препаратов.

"Я поддерживаю эти инициативы", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Он не согласен с теми, кто считает, что сокращение финансирования абортов увеличит число нелегальных случаев прерывания беременности. "На мой взгляд, это хромая логика, потому что это примерно то же самое, что сказать: давайте узаконим убийства для того, чтобы у нас не было криминальных убийств", - сказал митрополит.

Архиерей напомнил, что церковь, в отличие от светского права, считает аборт убийством и убеждена, что каждый человек имеет право на рождение. "Поэтому любые меры, которые могут привести к сокращению числа абортов, мы приветствуем", - резюмировал представитель РПЦ.

Критика инициативы

В конце мая депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, реагируя на высказывания Кузнецовой, заявил, что молодых матерей надо воспитывать и поддерживать, создавать культуру и условия в стране для рождения и воспитания детей, а не запрещать аборты.

"Мы уже запрещали аборты, в сараях повивальные бабки в антисанитарных условиях гробили молодых девочек, лишали их здоровья и счастья быть матерями", - сказал Онищенко "Интерфаксу".

С ним согласился депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич. "На мой взгляд, очень важно понимать, во-первых, причины того, почему каждая конкретная женщина идет на аборт. В частности, это может быть прерывание беременности после насильственных действий. Во-вторых, сокращение финансирования может спровоцировать рост криминальных абортов, а в таком случае возрастает опасность заражений и летальных исходов. В-третьих, надо работать над социальными мерами, потому что уже сейчас нередки случаи, когда матери оставляют детей в мусорных баках только потому, что им нечем кормить ребенка", - сказал Менделевич, призвав активизировать работу служб психологической поддержки, чтобы те сопровождали матерей на этапах беременности и рождения ребенка.

Со своей стороны, зампред Совета при президенте РФ по правам человека Ирина Киркора выступила категорически против предложения Кузнецовой. "Я поздравляю ее с рождением седьмого ребенка, но не каждая способна и по состоянию здоровья, и по своим возможностям родить и воспитать такое количество деток. Это большое счастье, но нужно дать возможность женщинам получить медпомощь, предусмотренную законом для предотвращения беременности, если мы говорим о сокращении продажи контрацептивов, поскольку абортивных препаратов, о которых говорит омбудсмен, в свободной продаже в России вообще нет", - сказала Киркора.

Она отметила, что сокращение финансирования клиник однозначно ставит здоровье женщин под угрозу. "Знаем периоды страны, когда это было запрещено, и насколько это вызывает всплеск женских смертей от незаконно проведенных абортов, повышает стоимость проведения, и насколько качество медуслуги для женщины снижается", - заявила правозащитница.

РПЦ Иларион Анна Кузнецова

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