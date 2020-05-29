Рабочая группа по Конституции 30 мая обсудит популяризацию содержания поправок

Некоторые участники придут очно, другие примут участие в дискуссии дистанционно

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рабочая группа по поправкам в Конституцию впервые после перерыва соберется в Общественной палате в субботу, 30 мая, в полдень и обсудит популяризацию содержания поправок. Об этом сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Она уточнила, что, несмотря на то, что закон о поправках уже подписан президентом, рабочая группа свою деятельность не завершила и у нее остаются не выполненные задачи.

"Главной целью стала популяризация содержания поправок. Члены рабочей группы встречались с коллективами, со своими профессиональными сообществами. Мы хотели послушать социологов. Наша субъективная картина - степень осведомленности очень высокая, мы и представители ЦИКа хотели бы узнать точно", - сказала она.

Еще один сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что возможные варианты даты голосования по поправкам на заседании обсуждать не планируется: "Этот вопрос в компетенции президента".

Он подтвердил, что группа в субботу обсудит вопросы, связанные с информированием граждан о содержании поправок.

В пресс-службе Общественной палаты уточнили, что на заседании будут присутствовать не все члены рабочей группы, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Некоторые из членов выйдут на связь дистанционно.

Дата голосования еще не назначена. Центризбирком с Роспотребнадзором согласовали рекомендации по организации голосования в условиях пандемии. В частности, они предлагают устраивать голосование на открытых площадках и проводить его в течение нескольких дней, чтобы избежать скопления избирателей.