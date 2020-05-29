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Роспотребнадзор Ленобласти предложил провести голосование по Конституции в сухую и теплую погоду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В условиях пандемии инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем, голосование по поправкам в Конституцию лучше всего проводить на свежем воздухе. когда сухо и тепло. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

Изменение Конституции

По ее словам, в этой ситуации естественный воздухообмен помешает росту концентрации вируса, что было бы возможно в помещении.

Также логично разбить потоки избирателей на группы, чтобы не было скопления людей и не собирались очереди даже не улице, добавила она.

"Когда это лучше делать? Когда будет достаточно тепло и сухо на улице, тогда это лучше и проводить", - добавила глава управления.

Историк отметила, что соответствующие рекомендации направлены в правительство Ленинградской области для изучения и выработки совместных мер.

Ранее "Ведомости" и "Коммерсантъ" сообщили, что Центризбирком и Роспотребнадзор согласовали новые рекомендации об организации голосования и что ЦИК их принял на закрытом совещании с регионами. Документ выложили на сайте управления Роспотребнадзора по Чувашии. Секретарь ЦИК Майя Гришина подтвердила "Интерфаксу", что Роспотребнадзор утвердил по согласованию с ЦИКом эти рекомендации, а ЦИК утвердит новый порядок голосования, когда президент Владимир Путин определит его дату.

Из рекомендаций следует, что голосование могут растянуть на несколько дней, проводить его рекомендуют на открытых площадках под тентами, вход и выход на площадку организуют в разных местах, чтобы развести потоки избирателей.

На подходе к участкам необходимо организовать температурный контроль граждан. Избиратели с высокой температурой будут голосовать в отдельном помещении, а зараженные коронавирусом - на дому.

Кабины сделают без передней шторки. Избирателям посоветуют взять на участки свои ручки, а паспорта показывать членам комиссий из своих рук.

Хроника 15 января – 29 мая 2020 годаИзменение Конституции
Центризбирком Конституция Майя Гришина Ленобласть Ольга Историк Чувашия Роспотребнадзор Владимир Путин

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