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В Госдуме назвали обязательным 30-дневный срок между указом и голосованием по Конституции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - При назначении даты голосования по Конституции должен быть соблюден 30-дневный срок между подписанием президентского указа об этой дате и самим голосованием, заявил председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а также что в законе о поправке в Конституцию предусмотрено, что после подписания указа президента о дате должно пройти не менее 30 дней до самого голосования.

"Решение о дате будет приниматься, оно будет юридическим, но на основе рекомендаций системы здравоохранения", - сказал депутат "Интерфаксу".

Владимир Путин 17 марта издал указ о проведении голосования 22 апреля, но затем голосование отложили из-за коронавируса.

Ранее глава некоммерческого Фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский высказывал мнение в своем телеграм-канале, что "после назначения даты выдерживать 30 дней до дня голосования необязательно".

Он считает, что "подход ко дню голосования может быть достаточно гибким", так как указ президента о проведении голосования продолжает быть действующим в редакции от 25 марта.

Источники "Интерфакса" говорили, что голосование планируется провести не позднее начала июля, а в качестве наиболее вероятных дат собеседники называли 1 и 8 июля.

29 мая стало известно, что рабочая группа по поправкам решила собраться 30 мая после долгого перерыва и обсудить популяризацию содержания поправок. Ранее на этой неделе Центризбирком и Роспотребнадзор согласовали рекомендации об организации голосования в условиях пандемии.

Конституция Павел Крашенинников Владимир Путин Дмитрий Бадовский Коронавирус

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