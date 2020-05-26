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Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля

Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти РФ рассматривают в качестве возможных дат для голосования по поправкам в Конституцию 1 и 8 июля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

"Ранее рассматривался вариант проведения голосования 24 июня, однако его организация в один день с парадом Победы маловероятна", - отметил собеседник агентства.

Источники "Интерфакса" в ряде региональных избиркомов сообщили, что "в настоящее время обсуждается две наиболее вероятные даты плебисцита - 1 и 8 июля". По их данным, работа по подготовке к голосованию в регионах уже началась.

Источник "Интерфакса", близкий к Центризбиркому, со своей стороны отметил, что "голосование пройдет не позже начала июля, а решение будет принято уже на этой неделе".

Собеседники агентства утверждают, что плебисцит состоится в среду, которая будет объявлена нерабочим днем. Между тем источники напоминают, что окончательное решение примет президент.

Ранее во вторник Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отложенный из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект.

В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Хроника 15 января – 26 мая 2020 годаИзменение Конституции
Конституция РФ ЦИК Владимир Путин

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