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Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию

Путин обсудит с рабочей группой дату голосования по поправкам в Конституцию
Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 1 июня обсудит с сопредседателями рабочей группы по поправкам в Конституцию возможные даты общероссийского голосования и другие аспекты подготовки к плебисциту, сообщил "Интерфаксу" источник в группе.

Изменение Конституции

В обсуждении примут участие и некоторые рядовые члены группы. Собеседник агентства не исключил, что на этом совещании может быть определена дата голосования.

Ранее источник "Интерфакса" в качестве вероятной даты проведения плебисцита называл 1 и 8 июля.

"Однако в качестве вероятной даты обсуждается также и 24 июня", - отметил источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Закон о поправке в Конституцию утвержден обеими палатами Федерального Собрания, подписан президентом и одобрен Конституционным судом. Предполагается, что все изменения вступят в силу после того, как россияне одобрят их на всенародном голосовании.

Эту процедуру сначала наметили на 22 апреля, но затем президент его отложил из-за эпидемиологической ситуации. Также был перенесен Парад Победы.

26 мая Путин назначил проведение Парада на 24 июня. Дата голосования еще не назначена.

Центризбирком 21 мая возобновил подготовку к голосованию по поправкам. 29 мая в комиссии подтвердили, что согласовали вместе с Роспотребнадзором новые правила процедуры, которые будут учитывать меры по сдерживанию инфекции. В частности, эти правила допускают голосование в течение нескольких дней, на открытых участках и в кабинках без передних шторок. Зараженные коронавирусом будут голосовать на дому, избиратели с температурой - на участках, но в отдельных помещениях.

30 мая рабочая группа по подготовке поправок собралась впервые после долгого перерыва.

1 июня "Коммерсантъ" написал, ссылаясь на проект порядка проведения голосования, что ЦИК предлагает выдавать избирателям бюллетени без внесения их паспортных данных в список участников голосования и разрешать гражданам голосовать на дому и досрочно без уважительных причин.

Хроника 15 января – 01 июня 2020 годаИзменение Конституции
Конституция Центризбирком Роспотребнадзор Владимир Путин

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