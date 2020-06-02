Шойгу анонсировал открытие 22 июня главного храма Вооруженных сил

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" состоится 22 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Еще одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня. В День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны - ИФ) будут торжественно открыты главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Главный храм Вооруженных Сил и "Дорога памяти" - это посвящение Великой Победе. Мы хотим, чтобы люди приводили сюда своих детей и внуков, где они могли бы прикоснуться к нашей славной истории, а пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь", - сказал Шойгу.

В мае Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил РФ.

В конце апреля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что опасность распространения коронавируса заставила сдвинуть открытие главного храма Вооруженных сил с 6 мая на более поздний срок. О том, что церемония открытия храма запланирована на 22 июня, сообщил "Интерфаксу" в прошлую пятницу информированный источник.

В апреле в СМИ появились сообщения, что в храме с мозаики было убрано изображение президента РФ Владимира Путина. Газета "Коммерсантъ" отмечала, что ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением президента РФ и ряда других российских политиков и чиновников.

Викарий патриарха Кирилла, епископ Клинский Стефан опроверг сообщения о демонтаже мозаики. "Снимок мозаики изначально был сделан в мастерской, после чего и пошла волна. Однако в соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил ее не размещать", - заявил "Интерфаксу" епископ Стефан, который также является настоятелем главного военного храма России.