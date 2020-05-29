В Роспотребнадзоре не увидели готовности Петербурга к началу отмены ограничений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений, считают в городском управлении Роспотребнадзора. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" заявила замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной", - отметила она.

Катаева напомнила, что отмена ограничений связана с тремя показателями: коэффициентом распространения инфекции, наличием свободных коек для лечение коронавируса, а также показателем тестирования населения.

По ее словам, сейчас в городе свободны 38,9% инфекционных коек от нормативной потребности в них, а для начала отмены ограничений свободно должно быть 50%.

Основные карантинные ограничения продлены в Петербурге до 14 июня. В то же время с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.