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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:49Заразились
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В Роспотребнадзоре не увидели готовности Петербурга к началу отмены ограничений

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Петербург пока не готов к первому этапу отмены ограничений, считают в городском управлении Роспотребнадзора. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" заявила замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Ирина Катаева.

Пандемия коронавируса

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной", - отметила она.

Катаева напомнила, что отмена ограничений связана с тремя показателями: коэффициентом распространения инфекции, наличием свободных коек для лечение коронавируса, а также показателем тестирования населения.

По ее словам, сейчас в городе свободны 38,9% инфекционных коек от нормативной потребности в них, а для начала отмены ограничений свободно должно быть 50%.

Основные карантинные ограничения продлены в Петербурге до 14 июня. В то же время с 1 июня ношение масок на улице и самоизоляция для граждан старше 65 лет становятся рекомендацией, а не обязанностью.

Хроника коронавируса. Май.

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На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч. На фото: художник Лерой Нью в защитной маске из пластиковых бутылок в своей студии в Кесон-Сити.
Роспотребнадзор Петербург коронавирус Ирина Катаева

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