В РФ нашли 1138 не учтенных в основной статистике погибших с коронавирусом

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России выявлено 1138 случаев смерти, когда коронавирус был неосновной причиной смерти, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Третья группа - иная причина смерти, это заболевания, которыми человек страдал в процессе жизни, но у них был выявлен положительный тест на коронавирус. Эта группа оценивается в 1138 случаев, но это пока не COVID, другая причина смерти, скажем, инфаркт миокарда, но патологоанатомические вскрытия в этой части продолжается", - сказала Голикова на брифинге в правительстве.

Согласно новым рекомендациям Минздрава, данные случаи, когда коронавирус был неосновной причиной смерти, также должны учитываться.

Цифры примерно сопоставимы с официальной, ранее заявленной смертностью в апреле от коронавируса: всего таких случаев 1675 по России, из них стопроцентно коронавирус в 1136 случаях.

Всего же в России 4374 умерших от коронавируса, по официальной статистике на 29 мая.

В пятницу, когда в статистике должны были начать учитывать случаи с неосновной причиной смерти от коронавируса, рост случаев смерти за день вырос на треть - с 174 до 232 человек.