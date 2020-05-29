Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

В РФ нашли 1138 не учтенных в основной статистике погибших с коронавирусом

В РФ нашли 1138 не учтенных в основной статистике погибших с коронавирусом
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России выявлено 1138 случаев смерти, когда коронавирус был неосновной причиной смерти, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Третья группа - иная причина смерти, это заболевания, которыми человек страдал в процессе жизни, но у них был выявлен положительный тест на коронавирус. Эта группа оценивается в 1138 случаев, но это пока не COVID, другая причина смерти, скажем, инфаркт миокарда, но патологоанатомические вскрытия в этой части продолжается", - сказала Голикова на брифинге в правительстве.

В РоссииМинздрав рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с коронавирусомЧитать подробнее

Согласно новым рекомендациям Минздрава, данные случаи, когда коронавирус был неосновной причиной смерти, также должны учитываться.

Цифры примерно сопоставимы с официальной, ранее заявленной смертностью в апреле от коронавируса: всего таких случаев 1675 по России, из них стопроцентно коронавирус в 1136 случаях.

Всего же в России 4374 умерших от коронавируса, по официальной статистике на 29 мая.

В пятницу, когда в статистике должны были начать учитывать случаи с неосновной причиной смерти от коронавируса, рост случаев смерти за день вырос на треть - с 174 до 232 человек.

Хроника 09 января – 29 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

Новости по теме

Новости

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Минюст решил не штрафовать за собачий лай и сработавшую сигнализацию

Минюст решил не штрафовать за собачий лай и сработавшую сигнализацию

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Закрыта сделка по продаже "Ведомостей"

Венедиктов обратился в мэрию из-за задержания сотрудников "Эха Москвы"

Венедиктов обратился в мэрию из-за задержания сотрудников "Эха Москвы"

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Из-за COVID-19 сформирован третий состав "Союза" для отправки на МКС

Из-за COVID-19 сформирован третий состав "Союза" для отправки на МКС

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Протесты в Москве

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');