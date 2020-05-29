В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека - это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии, сообщает оперштаб. Из них 76 скончались в Москве.

За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 - столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от коронавируса нового типа.

В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19.

Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. По этому показателю Россия по-прежнему на третьем месте в мире (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом - США (1,72 млн, +22,5 тыс.)

Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания.

Еще 773 заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Московской области, 369 - в Санкт-Петербурге, 281 - в Нижегородской области, 230 - в Свердловской области.

За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.