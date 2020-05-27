Минздрав рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с коронавирусом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минздрав РФ рекомендует всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной.

"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных в среду.

При этом все случаи смерти, связанные с COVID-19, будут подразделяться на две группы: "случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти; случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений".