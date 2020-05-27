Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Минздрав рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти пациентов с коронавирусом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минздрав РФ рекомендует всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной.

"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных в среду.

При этом все случаи смерти, связанные с COVID-19, будут подразделяться на две группы: "случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти; случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений".

Минздрав РФ коронавирус

Новости

Коронавирус в легкой форме не будет учитываться в российской статистике заболевших

Коронавирус в легкой форме не будет учитываться в российской статистике заболевших

Что произошло за день: среда, 27 мая

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Власти Крыма попросили не обязывать регион тестировать туристов на COVID-19

Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Экономический кризис

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Экономический кризис

Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в России на третий квартал 2020 года

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');