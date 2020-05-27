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Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Случаи коронавируса в легкой форме, без жалоб со стороны заболевшего не будут учитываться в статистике, говорится в рекомендациях Минздрава.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса... Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", - говорится в рекомендациях Минздрава в среду.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус, если он был выявлен у пациента, хотя не был основной причиной.

"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных в среду.

Хроника коронавируса. Май.

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Минздрав коронавирус

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