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В Ингушетии работники соцучреждения пожаловались на невыплату надбавок

Минтруд с ними не согласился

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Пседахского психоневрологического дома-интерната Ингушетии пожаловались на то, что не получили доплаты за повышенную нагрузку в условиях сложной эпидобстановки по COVID-19 в регионе.

Персонал соцучреждения в пятницу выложил коллективное видеообращение в интернете, в котором сообщил об отказе регионального Минтруда произвести обещанную специальную федеральную доплату. Они просят власти обратить внимание на проблему и разобраться в ситуации.

В свою очередь Минтруд республики назвал претензии работников необоснованными, так как организации соцобслуживания, в которых работают медики, не были переведены на особый режим работы, предполагающий временную изоляцию и как следствие стимулирующие выплаты.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минтруда республики, в Ингушетии все стационарные соцучреждения, подведомственные министерству, работают в штатном режиме с соблюдением необходимых ограничительных мер.

"Предоставление стимулирующих выплат работникам этих учреждений не представляется возможным, поскольку сотрудники не были переведены на особый режим работ и не имели контакт с больными новой коронавирусной инфекцией. Вся информация по данным выплатам ранее была доведена до всех руководителей социальных учреждений. В связи с этим все средства были возвращены в федеральный центр в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что аналогичная ситуация ранее возникала с сотрудниками Троицкого детского дома-интерната, после разъяснения ситуации и проведения беседы сотрудники отказались от претензий.

Как сообщалось ранее, 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил о введении допвыплат для работников соцучреждений.

"Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля", - сказал Путин на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

Он отметил, что работники получат выплаты и за уже прошедший апрель.

"Для врачей, работающих в соцучреждениях, оплата составит 40 тыс. рублей за двухнедельную смену. Если непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом - 60 тыс. рублей для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тыс. рублей, если работают с заболевшими людьми - 35 тыс. рублей. Для младшего персонала - 15 и 20 тыс. рублей. Для техперсонала - 10 и 15 тыс. рублей", - сказал президент.

В Ингушетии, по данным регионального оперативного штаба, на 29 мая зарегистрировано 2 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, умерших за сутки двое. Всего скончались 52 пациента с коронавирусом, выздоровевших - 818.

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