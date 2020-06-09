Счетная палата проверит "коронавирусные" доплаты медикам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата по поручению Госдумы проверит организацию стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, а также другие меры, связанные с борьбой с COVID-19, сообщил председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, эти же вопросы представители Счетной палаты скоро обсудят и в Совете Федерации.

Он заверил, что Счетная палата "будет внимательно и осторожно рассматривать эти вопросы, чтобы не помешать исполнению и имплементации этих решений, которые сегодня приняты".

Кудрин также рассказал, что в последние два месяца Счетная палата снизила существенно нагрузку на учреждения и министерства с точки зрения проверок. "И мы только-только поэтапно будем наращивать наши усилия", - добавил он.

Проверить, как регионы выплачивают доплаты медикам за работу с коронавирусными больными, захотел думский комитет по охране здоровья. Проект соответствующего поручения Счетной палате (№969343-7) уже выложен в думской законодательной базе.

В проекте также есть рекомендации правительству, в частности, "обратить внимание на случаи эпидемических вспышек в медицинских организациях, недостаточной защищенности медицинских и иных работников медицинских организаций, в том числе при оказании помощи пациентам, которые потенциально могут быть носителями новой коронавирусной инфекции" и пересмотреть нормы выдачи средств индивидуальной защиты всем сотрудникам медицинских учреждений.

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с корнавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто именно имеет право на доплаты, и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными. Путин возмутился и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этих надбавок. Его завели по статье "халатность" по факту открытого обращения врачей из Армавира.