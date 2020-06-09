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Счетная палата проверит "коронавирусные" доплаты медикам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата по поручению Госдумы проверит организацию стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, а также другие меры, связанные с борьбой с COVID-19, сообщил председатель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

Пандемия коронавируса

По его словам, эти же вопросы представители Счетной палаты скоро обсудят и в Совете Федерации.

Он заверил, что Счетная палата "будет внимательно и осторожно рассматривать эти вопросы, чтобы не помешать исполнению и имплементации этих решений, которые сегодня приняты".

Кудрин также рассказал, что в последние два месяца Счетная палата снизила существенно нагрузку на учреждения и министерства с точки зрения проверок. "И мы только-только поэтапно будем наращивать наши усилия", - добавил он.

Проверить, как регионы выплачивают доплаты медикам за работу с коронавирусными больными, захотел думский комитет по охране здоровья. Проект соответствующего поручения Счетной палате (№969343-7) уже выложен в думской законодательной базе.

В проекте также есть рекомендации правительству, в частности, "обратить внимание на случаи эпидемических вспышек в медицинских организациях, недостаточной защищенности медицинских и иных работников медицинских организаций, в том числе при оказании помощи пациентам, которые потенциально могут быть носителями новой коронавирусной инфекции" и пересмотреть нормы выдачи средств индивидуальной защиты всем сотрудникам медицинских учреждений.

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с корнавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто именно имеет право на доплаты, и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными. Путин возмутился и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этих надбавок. Его завели по статье "халатность" по факту открытого обращения врачей из Армавира.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Счетная палата Алексей Кудрин Госдума Владимир Путин коронавирус Совет Федерации правительство

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