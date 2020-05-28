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В Дагестане медики двух учреждений пожаловались на невыплату COVID-надбавок

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Махачкала. 28 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Врачи поликлиники № 5 в Махачкале и Тарумовской центральной районной больницы, пожаловались на невыплаты доплат за работу с коронавирусными больными. По жалобам началась доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Дагестану.

Пандемия коронавируса

Персонал поликлиники выложил обращение в интернете, а сотрудники больницы прислали коллективную жалобу в СК.

Следователи выяснят, сколько врачам задолжали, и установят, что привело к нарушению их прав.

На 27 мая в Дагестане было официально подтверждено 4455 случаев COVID-19, 130 заразившихся умерли.

8 апреля президент Владимир Путин предложил назначить ежемесячные доплаты медикам за работу с корнавирусными больными. Названные им суммы составляли от 25 000 рублей в месяц водителям скорой помощи или младшему персоналу больниц до 80 000 рублей для врачей.

В мае выяснилось, что медикам не объяснили, кто имеет право на доплаты, а кто - нет и что им начисляют надбавки с учетом часов и минут, отработанных непосредственно с зараженными с уже поставленным диагнозом. Путин возмутился и потребовал довести до медиков доплаты в определенном им размере, за сам факт работы с COVID-19.

19 мая на Кубани было возбуждено первое в России уголовное дело по факту невыплат этих надбавок. Его завели по статье "халатность". Поводом стало открытое обращение врачей из Армавира.

Дагестан СКР коронавирус Махачкала Владимир Путин

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