Полиция отказалась возбуждать дело о пропаже собак из монастырского приюта

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Тульской области полиция Алексинского района Тульской области не стала возбуждать уголовное дело о пропаже более 60 собак из приюта в Свято-Казанском монастыре в Колюпанове. Признаков противоправных действий в отношении животных в МВД не заметили, говорится в постановлении, поступившем в "Интерфакс".

Полицейская проверка выяснила, что собаки из приюта "разбежались в неизвестном направлении", потому что "вольеры не были заперты".

"Никаких противоправных действий в отношении собак не совершалось, т.к. часть сбежавших собак через некоторое время вернулась обратно на территорию монастыря. Пострадавших животных не обнаружено, боли, страданий, гибели или увечий собакам не причинялось", - говорится в постановлении.

Волонтеры приюта с полицией не согласились и собираются пожаловаться в прокуратуру. По словам волонтера Анны Максимовой, вскоре после пропажи собак представители епархии заявили добровольным помощникам, что собак вывезли по распоряжению священника Андрея Демина, и за их вывоз было заплачено (видеозапись встречи имеется в интернете).

На сегодня найдены 23 живых собаки и шесть мертвых, в том числе, с пулевыми ранениями.

Ранее волонтеры заявили, что в ночь на 16 марта к обители подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам в монастыре сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже приютских собак начали находить в окрестных лесах и полях в радиусе 30-40 км от монастыря.

В первую неделю после пропажи животных поисковикам удалось найти 21 собаку. Почти через две недели представитель монастыря согласился назвать место, куда вывезли 18 животных, - деревня Пластово, в 23 км от монастыря. Там волонтеры нашли одну из собак в тяжелом состоянии в загончике.

Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова просила генпрокурора Игоря Краснова и председателя СКР Александра Бастрыкина разобраться в случившемся и наказать виновных.