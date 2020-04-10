Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:14Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

Полиция отказалась возбуждать дело о пропаже собак из монастырского приюта

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Тульской области полиция Алексинского района Тульской области не стала возбуждать уголовное дело о пропаже более 60 собак из приюта в Свято-Казанском монастыре в Колюпанове. Признаков противоправных действий в отношении животных в МВД не заметили, говорится в постановлении, поступившем в "Интерфакс".

Полицейская проверка выяснила, что собаки из приюта "разбежались в неизвестном направлении", потому что "вольеры не были заперты".

"Никаких противоправных действий в отношении собак не совершалось, т.к. часть сбежавших собак через некоторое время вернулась обратно на территорию монастыря. Пострадавших животных не обнаружено, боли, страданий, гибели или увечий собакам не причинялось", - говорится в постановлении.

Волонтеры приюта с полицией не согласились и собираются пожаловаться в прокуратуру. По словам волонтера Анны Максимовой, вскоре после пропажи собак представители епархии заявили добровольным помощникам, что собак вывезли по распоряжению священника Андрея Демина, и за их вывоз было заплачено (видеозапись встречи имеется в интернете).

На сегодня найдены 23 живых собаки и шесть мертвых, в том числе, с пулевыми ранениями.

Ранее волонтеры заявили, что в ночь на 16 марта к обители подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам в монастыре сказали, что те отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже приютских собак начали находить в окрестных лесах и полях в радиусе 30-40 км от монастыря.

В первую неделю после пропажи животных поисковикам удалось найти 21 собаку. Почти через две недели представитель монастыря согласился назвать место, куда вывезли 18 животных, - деревня Пластово, в 23 км от монастыря. Там волонтеры нашли одну из собак в тяжелом состоянии в загончике.

Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова просила генпрокурора Игоря Краснова и председателя СКР Александра Бастрыкина разобраться в случившемся и наказать виновных.

Тульская область Андрей Демин Ирина Новожилова Вита Пластово МВД Свято-Казанский монастырь Колюпаново

Новости по теме

Новости

Глава Минздрава заявил о "стрессе" системы из-за нехватки ИВЛ и масок

Глава Минздрава заявил о "стрессе" системы из-за нехватки ИВЛ и масок

В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

В Кремле заверили, что Россия не проигрывает от новой сделки ОПЕК+

"Дело реставраторов" дошло до суда

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

РКЦ "Прогресс" приостановил сборку ракет "Союз-2" во время нерабочей недели

В Коми на фоне вспышки коронавируса назначен новый министр здравоохранения

РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

Перечень системообразующих российских компаний расширят к 17 апреля

Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Экономический кризис

Х5 предложил поставщикам обнулить наценку на социально значимые продукты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');