Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Путин пообещал поддержку приютам для животных

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею помощь частным приютам для животных, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

"Подумаем, я сейчас не будут называть конкретных цифр и прочее, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. Формы, объемы, прямо конкретную дату назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - сказал президент в пятницу на встрече с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

В РоссииУральцы на фоне коронавируса стали выгонять домашних животных на улицуЧитать подробнее

Он отметил, что люди, занимающиеся помощью бездомным животным, "по-настоящему с добрым сердцем и конечно хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки".

С просьбой поддержать частные приюты для животных к президенту обратилась директор благотворительного фонда помощи бездомным животным Тольятти "Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек "Приют Кошкин дом" Наталья Боброва. Она сообщила Путину, что с начала пандемии коронавируса у частных приютов стали сокращаться доходы. Многие из них существуют на пожертвования, которых стало меньше.

"Мы не просим деньги на зарплаты, сейчас в большинстве приютов есть сплоченные команды волонтеров, когда небезразличные люди тратят свое личное время на поддержку и уход за животными, но нам нужны средства на минимальное выживание - лечение и питание наших животных, чтобы мы знали, что наши животные просто не будут голодать", - сказала она главе государства.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

В Совфеде предложили зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов

Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Пандемия коронавируса

Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях
Авария на ТЭЦ в Норильске

Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей

Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Швейцарское посольство отправит российских детей с ретинобластомой на лечение в Лозанну

В Кремле не в курсе призывов к национализации "Норникеля"

В Кремле не в курсе призывов к национализации "Норникеля"

Песков заявил, что Путина с опозданием проинформировали о ЧП в Норильске

В жилом доме в Чертанове произошел взрыв и пожар

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');