Путин пообещал поддержку приютам для животных

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею помощь частным приютам для животных, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

"Подумаем, я сейчас не будут называть конкретных цифр и прочее, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. Формы, объемы, прямо конкретную дату назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - сказал президент в пятницу на встрече с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

Он отметил, что люди, занимающиеся помощью бездомным животным, "по-настоящему с добрым сердцем и конечно хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки".

С просьбой поддержать частные приюты для животных к президенту обратилась директор благотворительного фонда помощи бездомным животным Тольятти "Центр реабилитации и медицинского сопровождения пострадавших кошек "Приют Кошкин дом" Наталья Боброва. Она сообщила Путину, что с начала пандемии коронавируса у частных приютов стали сокращаться доходы. Многие из них существуют на пожертвования, которых стало меньше.

"Мы не просим деньги на зарплаты, сейчас в большинстве приютов есть сплоченные команды волонтеров, когда небезразличные люди тратят свое личное время на поддержку и уход за животными, но нам нужны средства на минимальное выживание - лечение и питание наших животных, чтобы мы знали, что наши животные просто не будут голодать", - сказала она главе государства.