В России зарегистрированы еще 9 035 случаев COVID-19

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 035 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

У 40,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 162 пациента, общее число летальных исходов достигло 4 855. Выздоровели еще 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 146. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Коэффициент распространения инфекции в Москве впервые с 10 мая вырос до установленного Роспотребнадзором порогового значения и сейчас составляет 1,0. В воскресенье 31 мая показатель составлял 0,93, между тем, 19 мая он опускался до 0,72. В России коэффициент подрос с 1,01 накануне до 1,04 сейчас.

По данным Роспотребнадзора, в России выполнено 10,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением в стране находятся 304 тысячи человек.

Россия остается на третьем месте по числу заболевших в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, на первом месте - США (1,79 млн, +20 тыс.), на втором - Бразилия (514 тыс., +16,4 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 2 297 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 76 пациентов, выздоровели 2 060 человек. В Московской области выявлены 728 случаев, в Санкт-Петербурге - 364, в Нижегородской области - 315, в Свердловской области - 283, в Иркутской области - 229, в Волгоградской области - 189, в Ростовской области - 184, в ХМАО - 151, в Дагестане - 141, в Архангельской области - 135, в Челябинской области - 134, в Астраханской области - 131, в Красноярском крае - 131, в Тульской области - 113, в Якутии - 112, в Воронежской области - 111, в Новосибирской области - 105.

На Брянскую область пришлись 102 новых случая, на Ульяновскую область - 101, на Саратовскую область - 96, на Смоленскую область - 92, на Чувашию - 88, на Калужскую область - 86, на Пензенскую область - 85, на Краснодарский край - 84, на Ставропольский край - 83, на Белгородскую область - 82, на Ивановскую область - 80, на Ярославскую область - 78, на Башкортостан - 77, на Кабардино-Балкарию - 76, на Рязанскую область - 73, на Новгородскую область - 72, на Липецкую область - 71, на Карачаево-Черкесию - 70, на Пермский край - 69, на Кировскую область - 68, на Алтайский край - 67, на Тамбовскую область - 64, на Курскую и Псковскую области - по 63.

В Хабаровском крае прирост составил 61 случай, в Туве - 60, во Владимирской области - 59, в Оренбургской области и Приморском крае - по 54, в Ленинградской области - 53, в Татарстане - 50, в Северной Осетии - 48, в Тверской области - 46, в Бурятии - 46, в Калининградской области - 45, в Ингушетии - 44, в Мурманской области - 42, в Орловской области и Марий Эл - по 41, в ЯНАО - 40, в Забайкальском крае - 39.

В Мордовии и Самарской области зарегистрированы по 36 новых случаев, в Камчатском крае - 32, в Коми и Удмуртии - по 30, в Томской области - 28, в Кемеровской области - 25, в Омской области - 24, в Вологодской и Тюменской области - по 23, в Амурской области - 22, в Хакасии - 21, в Адыгее, Калмыкии и Чечне - по 20, в Карелии - 15, в Костромской и Курганская областях - по 14, в Республике Алтай и Крыму - по 10, в Еврейской АО - 5, в Севастополе - 4, в Магаданской и Сахалинской областях - по 3, в Ненецком АО - 1.