Путин распорядился о мерах поддержки транспорта в условиях COVID-19

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ до 10 июня проработает вопрос о включении внутреннего водного транспорта и железнодорожных перевозок в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по вопросам развития транспорта, состоявшегося 7 мая. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также Путин поручил правительству РФ установить на 2020-2021 годы мораторий на новые требования к эксплуатируемому железнодорожному подвижному составу, которые могут повлечь за собой увеличение стоимости его содержания. Поручение должно быть исполнено до 15 июня.

Кроме того, Путин предписал правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть возможность компенсации транспортным компаниям расходов за нахождение на железнодорожных путях не задействованных в перевозках порожних вагонов, а также сопутствующих платежей и сборов при направлении подвижного состава на вынужденный простой. Мишустин и глава РСПП Александр Шохин до 10 июня должны представить соответствующий доклад.

До 10 июня правительство совместно с РСПП должны подготовить меры поддержки для организаций, обеспечивающих пригородное железнодорожное сообщение, а также перевозящих людей на общественном и внутреннем водном транспорте. Поручено рассмотреть вопрос о распространении на такие организации мер поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В поручении особо отмечается, что эти меры должны быть распространены на организации в сфере транспорта, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Путин также поручил Минтрансу совместно с Роспотребнадзором сформировать перечень санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения безопасности на транспорте. В документе отмечается, что такие требования должны быть "необходимыми и достаточными".

Отсрочки по лизингу

Путин поручил правительству РФ представить предложения по отсрочке до конца 2020 года лизинговых платежей для грузовых и пассажирских автоперевозчиков, упрощению выдачи автоперевозчикам кредитов и снижению транспортного налога.

В частности, к июлю должны быть подготовлены предложения по отсрочке лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, трамваев и троллейбусов. Одновременно лизинговым компаниям предлагается предоставить отсрочку по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным договорам российскими банками.

Также правительство сформулирует предложения по частичной компенсации автотранспортным предприятиям за счет федерального бюджета части лизинговых платежей по договорам лизинга грузовиков. В рамках этого поручения также будут продуманы меры поддержки лизинговых компаний, предоставивших перевозчикам отсрочку по указанным договорам.

Перечень также предполагает проработку отсрочки платежей за лизинг морских и речных судов и ряд других мер поддержки отрасли водных перевозок. Как следует из его текста, лизинговым компаниям предлагается выделить 5,8 млрд руб. на компенсацию отсрочек по лизингу всех видов транспорта.

Также к июлю президент поручил рассмотреть вопрос об упрощении правил предоставления госгарантий по кредитам, привлекаемым организациями транспорта на неотложные задачи по обеспечению устойчивости экономического развития.

Кроме того, для поддержки автомобильных грузоперевозчиков правительству поручено к 10 августа подготовить совместно с регионами предложения о возможности временного снижения ставок транспортного налога.

В свою очередь МИД РФ поручено содействовать транспортным компаниям при оформлении виз гражданам России - водителям транспортных средств, задействованных в международных автомобильных перевозках, членам экипажей морских, речных и воздушных судов.