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Бывший начальник оркестра Росгвардии оштрафован за незаконную выплату зарплат

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) прекратил уголовное преследование и оштрафовал на 30 000 рублей бывшего начальника Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии, полковника Игоря Левандовского по делу о незаконном начислении зарплат сотрудникам оркестра.

Следствие вменило ему уголовную статью о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия он внес в табеля учета рабочего времени, приказы по воинской части и иные документы недостоверные сведения о работе двух сотрудников оркестра, которые ее фактически не выполняли. В результате эти сотрудники получили на свои банковские счета необоснованно начисленную зарплату и другие выплаты, "чем были существенно нарушены интересы общества и государства", процитировали в пресс-службе суда.

Защита попросила прекратить уголовное преследование Левандовского и назначить ему судебный штраф, поскольку он полностью возместил вмененный ему ущерб.

Прокурор и представитель потерпевшего против ходатайства не возражали. Прокурор предложил оштрафовать подсудимого на 40 000 рублей.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудника ведомственного оркестра был выявлен в 2019 году сотрудниками управления собственной безопасности службы и ФСБ.

Росгвардия Игорь Левандовский МГВС

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