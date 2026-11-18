РСХБ за 9 месяцев получил 60 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в третьем квартале получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что почти на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев выросла на 24,6% - до 59,9 млрд рублей с 48,1 млрд рублей годом ранее.

Чистые процентные доходы РСХБ по итогам 9 месяцев увеличились на 35,8% - до 129,6 млрд рублей против 95,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая процентная маржа выросла до 3,2% с 2,2% годом ранее. Чистый комиссионный доход сократился на 13,4% год к году, до 18 млрд рублей.

Расходы по кредитным убыткам за 9 месяцев снизились до 2,4 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в январе-сентябре 2025 года.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов с начала года почти не изменился и на 30 сентября составил 4,37 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц увеличился на 1,6%, до 3,8 трлн рублей. Кредитный портфель в сегменте агропромышленного комплекса (АПК) на 30 сентября увеличился на 6,9% с начала года и составил 2,9 трлн рублей. Объем выданных кредитов АПК за 9 месяцев 2026 года составил 1,4 трлн рублей, в том числе на цели финансирования сезонных работ - 669 млрд рублей. Объем выдач кредитов экспортно ориентированным компаниям АПК превысил 717 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года сократился на 10,7%, до 453,7 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец сентября снизилась до 1,8% с 2,8% на начало года. Стоимость кредитного риска (CoR) по итогам 9 месяцев составила 0,1%.

Средства клиентов за 9 месяцев увеличились на 3,5%, до 4,5 трлн рублей. Средства на счетах юридических лиц с начала года выросли на 20,3%, до 2,4 трлн рублей. Средства на счетах населения сократились на 10,8%, до 2,1 трлн рублей.

Активы группы на 30 сентября 2026 года составили 5,64 трлн рублей рублей, сократившись с начала года на 5,4%.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам третьего квартала 2026 года банк занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".