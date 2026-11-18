Ж/д перевозки зерна на экспорт из России в июле-октябре выросли до рекордных 9,2 млн тонн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В России перевозки зерна по железной дороге на экспорт в июле-октябре 2026 года составили 9,2 млн тонн, что стало рекордным показателем, сообщила заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании", исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова на форуме "Транспорт России".

"С июля по октябрь по железной дороге было перевезено 9,2 млн тонн зерна, за аналогичный период прошлого сезона - 7,2 млн тонн. То есть рост почти на 30%", - сказала она, подчеркнув, что этот показатель перекрывает данные аналогичного периода двух рекордных сезонов (2022/23 и 2023/24), когда было отправлено по 8,8 млн тонн.

В октябре перевозки выросли до 3,1 млн тонн с 2,7 млн тонн в сентябре этого года. Этот показатель стал самым высоким в 2026 году.

Как отметила Боломатова, "абсолютно беспрецедентная нагрузка на железную дорогу" связана с ограничениями навигации в Азово-Черноморском бассейне, на который ранее приходилось до 80% экспорта зерновых. Почти половина зерна, которое отправлялось за рубеж из южных портов, доставлялось в них автомобильным транспортом. "Сейчас мы вынуждены переориентироваться на Балтику. Балтийские терминалы принимают грузы только по железной дороге, - сказала она. - Но сейчас некоторые из них инвестируют в автоприемку, что обеспечит дополнительный приток зерна".

Необходимость переориентировки зерновых потоков также привела к быстрому внедрению маршрутизации перевозок зерна. "Мы достигли беспрецедентных показателей в маршрутизации, она уже составляет под 90%. Кроме того, некоторые терминалы, которые специализировались на прямой приемке, строят мощности по хранению зерна. Это также позволит обеспечить более ритмичную приемку и работу по железной дороге", - сказала Боломатова.

По ее словам, расширению экспорта способствует также "открытие рейда на Балтике", продление навигации до декабря.

Боломатова сообщила, что активно развиваются и другие направления экспорта. "Большой блок - это сухопутные погранпереходы, там перевозки за четыре месяца (июль-октябрь - ИФ) выросли в 2,5 раза. Если мы говорим про китайское направление, это в шесть раз (увеличение - ИФ), если про Среднюю Азию - это в два раза", - сказала она.

По ее словам, развивается отгрузка и на Дальнем Востоке. "Если мы говорим про прошлый сезон, то на Дальнем Востоке отгрузили 1,5 млн тонн. Сейчас терминалы Дальнего Востока, а их там более десяти, в том числе специализированные, активно инвестируют в развитие своей инфраструктуры для того, чтобы обеспечить дополнительную приемку. В частности, в порту Славянка введен в эксплуатацию глубоководный причал и при погрузке глубоководных судов мы можем "дотянуться" до наших более далеко расположенных географически импортеров", - сказала она.